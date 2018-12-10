Прямой эфир

Франция будет расследовать «причастность» России к протестам в стране

0
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности расследует «причастность» России к организации протестов в стране. Об этом 10 декабря сообщает «РИА Новости».

Он призвал дождаться итогов расследования и не стал обсуждать эту тему, «пока факты не будут установлены».

Трамп признался в любви Франции и демонстрантам

Ранее, 9 декабря, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в причастности к организации протестов и беспорядков во Франции. В виде доказательства СБУ продемонстрировала фотографию из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позже один из мужчин по имени Ксавье Моро заявил, что вышел на протесты с флагом ДНР с целью продемонстрировать, как борьба против олигархии, проходящая в Париже, похожа на ту же борьбу, что ДНР ведет против олигархии Киева.

В свою очередь в Совете Федерации данные о причастности России к беспорядкам во Франции назвали очередной провокацией Украины, направленной на то, чтобы ухудшить отношения Москвы и Киева.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о встрече Макрона с представителями профсоюзов Франции
Более 1,5 тыс. человек задержано во время протестов в Париже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017