Франция будет расследовать «причастность» России к протестам в стране

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности расследует «причастность» России к организации протестов в стране. Об этом 10 декабря сообщает «РИА Новости».

Он призвал дождаться итогов расследования и не стал обсуждать эту тему, «пока факты не будут установлены».

Ранее, 9 декабря, Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Россию в причастности к организации протестов и беспорядков во Франции. В виде доказательства СБУ продемонстрировала фотографию из Парижа, где двое мужчин в желтых жилетах держат в руках флаг Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позже один из мужчин по имени Ксавье Моро заявил, что вышел на протесты с флагом ДНР с целью продемонстрировать, как борьба против олигархии, проходящая в Париже, похожа на ту же борьбу, что ДНР ведет против олигархии Киева.

В свою очередь в Совете Федерации данные о причастности России к беспорядкам во Франции назвали очередной провокацией Украины, направленной на то, чтобы ухудшить отношения Москвы и Киева.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что французские власти пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако не всех активистов это устроило, многие теперь требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и правительства.