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Лидер «Непокорившейся Франции» заявил о продолжении протестов

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Протесты «желтых жилетов» во Франции продолжатся. Об этом в понедельник, 10 декабря, заявил лидер левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Таким образом он отреагировал на обещание Макрона поднять минимальную зарплату и выплатить всем работающим новогоднюю премию, необлагаемую налогом.

«Президент думает, что раздачи денег будет достаточно, чтобы успокоить нынешнее бурное возмущение народа», — цитирует Меланшона «РИА Новости».

Активист добавил, что за обещания Макрона будет расплачиваться народ, а не богачи.

10 декабря Макрон сообщил о выплате французам необлагаемой налогом новогодней премии и объявил чрезвычайное экономическое положение. Немалую роль в этих решениях сыграли акции протеста «желтых жилетов», которые проходят с середины ноября.

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