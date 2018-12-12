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Массовые протесты во Франции отпугнули туристов

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Из-за протестов «желтых жилетов» иностранные туристы массово отменяют туры во Францию. По данным французской компании MKG Consulting, только за период с 23 по 27 ноября они аннулировали около 25 тыс. броней на декабрь. Продажи отелей упали и в первую неделю января.

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При этом россияне свои туристические планы на Рождество и Новый год не меняют, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Однако это объясняется еще и тем, что в этот период многие из них предпочитают пляжный отдых в других странах.

Информацию подтвердили и в BSI Group — одной из крупнейших туркомпаний, работающих на французском рынке. При этом там отметили, что российские граждане не отказались от поездок во Францию даже в ближайшее время.

За период с января по ноябрь 2018-го Франция приняла 90 млн туристов. Однако с 17 ноября в стране проходят массовые беспорядки на фоне акций протеста против повышения налогов на топливо. В ближайшую субботу демонстранты грозятся вновь выйти на улицы.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Жилет в один конец: беспорядки во Франции отпугнули туристов

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