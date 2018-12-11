Обещания Макрона не убедили более половины французов

Свыше половины французских граждан не верят, что правительство страны начнет проводить более социально-ориентированную политику, несмотря на заявления об отказе от налогов на топливо и другие меры. Об этом сообщает BFMTV во вторник, 11 декабря.

По данным опроса, проведенного службой Elabe для французского телеканала, 57% французов сочли телевизионное обращение главы государства Эммануэля Макрона к нации в понедельник неубедительным. Вдобавок, 69% респондентов выразили сомнение в том, что правительство собирается обратиться к более социально-ориентированной политике, несмотря на анонсированные меры.

Еще 60% не верят, что французский лидер в будущем будет лучше прислушиваться к мнению народа. Около половины опрошенных (52%) считают необходимым продолжить протестные акции «желтых жилетов». По данным телеканала, этот показатель снизился на 11% по сравнению с прошлой неделей. Тем не менее некоторые меры, озвученные Макроном, французские жители посчитали потенциально эффективными.

Опрос Elabe проводился 11 декабря. Социологи опросили 993 жителя Франции в возрасте старше 18 лет.

Эммануэль Макрон обратился к нации 10 декабря на фоне массовых протестов «желтых жилетов». Осудив методы действия активистов, а также заявив о прибавке МРОТ на €100 с 2019 года и ряде других мер, французский президент объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

Государственный секретарь Оливье Дюссо рассказал, что реализация экономических инициатив президента обойдется в €8–10 млрд.

Массовое недовольство граждан Франции началось в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются атрибутом французских водителей. По всей стране в демонстрациях приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что власти Франции пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Тем не менее многие из них требуют отставки Макрона с поста президента и роспуска правительства.