Ле Пен отреагировала на «чрезвычайное» выступление Макрона

Французский президент частично отказывается от своих налоговых ошибок, однако не подвергает сомнению верность своей управленческой модели. С таким комментарием выступила глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен после выступления французского лидера в эфире национального телевидения.

«Столкнувшись с протестом, Макрон отказывается от части своих налоговых ошибок, и это хорошо, однако он отказывается признать, что оспаривается его (управленческая) модель», — написала оппозиционер в Twitter.

Под «моделью» Макрона надо понимать чрезмерную глобализацию, нелояльную конкуренцию и массовую иммиграцию, добавила Ле Пен.

Эммануэль Макрон обратился к нации 10 декабря на фоне массовых протестов «желтых жилетов». Осудив методы действия активистов, а также заявив о прибавке МРОТ на €100 с 2019 года и ряде других мер, французский президент объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

По следам выступления Макрона государственный секретарь Оливье Дюссо рассказал, что реализация экономических инициатив президента обойдется в €8–10 млрд.

Массовое недовольство граждан Франции началось в середине ноября из-за намерения властей повысить цены на бензин и дизтопливо. Протестующие выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые должны надевать французские водители. По всей стране в протестах приняли участие 75 тыс. человек.

5 декабря сообщалось, что власти Франции пошли навстречу демонстрантам и ввели полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Однако многие из них требуют отставки президента и кабинета министров.