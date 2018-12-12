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Франция усиливает антитеррористические мероприятия

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Фото: TASS/ZUMA
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Антитеррористические мероприятия во Франции будут усилены. Об этом заявил в среду, 12 декабря, глава МВД Кристоф Кастанер.

«В настоящее время во Франции усилен план антитеррористических мероприятий», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Накануне 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Трое человек скончались, еще 12 госпитализированы с различными ранениями. Злоумышленнику удалось скрыться.

Инцидент признан терактом, поиск Шеката продолжается.

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