Стрелявший в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на такси

Преступник, открывший стрельбу в центре Страсбурга, сумел скрыться с места происшествия на угнанном такси. Об этом в среду, 12 декабря, сообщает радиостанция «Франс энфо».

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города, уточняет «Интерфакс».

Таксист не пострадал и дает показания полиции. По его словам, стрелок действительно ранен. Его местоположение по-прежнему неизвестно.

По данным твиттер-аккаунта BNL News, установлена личность стрелявшего — это 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат.

Мужчина открыл огонь вечером во вторник в центре города. Ранее СМИ сообщали о четырех погибших и нескольких пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии. Между тем в префектуре региона Гранд-Эст официально подтверждают гибель двух человек и ранения у еще 12, при этом отмечается, что среди пострадавших шестеро тяжелораненых.

Власти Франции назвали стрельбу в Страсбурге терактом.