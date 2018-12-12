Захарова призвала россиян во Франции проявлять осторожность

Россиянам во Франции желательно проявлять осторожность. С таким призывом к соотечественникам обратилась в среду, 12 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Учитывая ситуацию во Франции, просьба к находящимся гражданам России проявлять осторожность», — цитирует ее «РИА Новости».

Захарова напомнила, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, россиянам нужно обращаться в находящиеся на территории Франции российские загранучреждения, их телефоны указаны на сайтах и в соцсетях.

11 декабря злоумышленник открыл стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга, число его жертв уже составили два человека, еще несколько госпитализированы с тяжелыми ранениями. Инцидент признан терактом, убийцу разыскивают.