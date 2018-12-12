Прямой эфир

Захарова призвала россиян во Франции проявлять осторожность

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам во Франции желательно проявлять осторожность. С таким призывом к соотечественникам обратилась в среду, 12 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Учитывая ситуацию во Франции, просьба к находящимся гражданам России проявлять осторожность», — цитирует ее «РИА Новости».

Захарова напомнила, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, россиянам нужно обращаться в находящиеся на территории Франции российские загранучреждения, их телефоны указаны на сайтах и в соцсетях.

11 декабря злоумышленник открыл стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга, число его жертв уже составили два человека, еще несколько госпитализированы с тяжелыми ранениями. Инцидент признан терактом, убийцу разыскивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
Власти Франции назвали стрельбу в Страсбурге терактом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017