Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

В Сети появилась фотография человека, подозреваемого в открытии стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря. Ориентировку на преступника опубликовал твиттер-аккаунт BNL News.

Личность злоумышленника установлена — им является 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Мужчина числится в списке подозреваемых в терроризме. Его должны были задержать утром 11 декабря по делу об убийстве, однако злоумышленника не оказалось дома.

BREAKING NEWS: FRANCE: Picture of Strasbourg terror suspect released. He is still on the run after killing 4 people and injuring 11 more near a Christmas Market. pic.twitter.com/7G8Y4DYAUG