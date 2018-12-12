Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

В Сети появилась фотография человека, подозреваемого в открытии стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря. Ориентировку на преступника опубликовал твиттер-аккаунт BNL News.

Личность злоумышленника установлена — им является 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Мужчина числится в списке подозреваемых в терроризме. Его должны были задержать утром 11 декабря по делу об убийстве, однако злоумышленника не оказалось дома.

BREAKING NEWS: FRANCE: Picture of Strasbourg terror suspect released. He is still on the run after killing 4 people and injuring 11 more near a Christmas Market. pic.twitter.com/7G8Y4DYAUG — BNL NEWS (@BreakingNLive) 11 декабря 2018 г.

По данным телеканала BFMTV, в доме Шеката в ходе обыска были обнаружены гранаты.

Полиция продолжает операцию по поимке преступника. Злоумышленник был ранен в ходе перестрелки с правоохранителями. Власти призывают горожан не покидать убежища.

Шекат открыл стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга вечером 11 декабря. Власти квалифицировали происшествие как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

СМИ сообщают о четырех погибших и нескольких пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии. В префекте региона Гранд-Эст подтверждают гибель двух человек и ранения у еще 12, среди которых шестеро тяжелораненых.