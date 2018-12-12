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Опубликовано фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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В Сети появилась фотография человека, подозреваемого в открытии стрельбы в центре Страсбурга 11 декабря. Ориентировку на преступника опубликовал твиттер-аккаунт BNL News.

Личность злоумышленника установлена — им является 29-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат. Мужчина числится в списке подозреваемых в терроризме. Его должны были задержать утром 11 декабря по делу об убийстве, однако злоумышленника не оказалось дома.

По данным телеканала BFMTV, в доме Шеката в ходе обыска были обнаружены гранаты. 

Полиция продолжает операцию по поимке преступника. Злоумышленник был ранен в ходе перестрелки с правоохранителями. Власти призывают горожан не покидать убежища.

Шекат открыл стрельбу около рождественской ярмарки в центре Страсбурга вечером 11 декабря. Власти квалифицировали происшествие как теракт, расследование ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа.

СМИ сообщают о четырех погибших и нескольких пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии. В префекте региона Гранд-Эст подтверждают гибель двух человек и ранения у еще 12, среди которых шестеро тяжелораненых.

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