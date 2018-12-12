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Власти Франции назвали стрельбу в Страсбурге терактом

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Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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Власти Франции рассматривают стрельбу в центре Страсбурга, произошедшую вечером 11 декабря, как теракт. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал источник в прокуратуре Франции, расследованием происшествия занялось антитеррористическое подразделение ведомства в Париже.

Личность злоумышленника уже установлена, этот человек известен полиции за нарушения закона. По данным France Info, стрелявший также числится в реестре лиц, представляющих угрозу государственной безопасности страны.

На данный момент правоохранители вступили с преступником в перестрелку в одном из кварталов Страсбурга, стрелок ранен, передает Agence France Presse.

На место происшествия выехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер по поручению главы государства Эммануэля Макрона.

Известно о двух погибших и 11 пострадавших в результате инцидента. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

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