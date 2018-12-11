Главы банков Франции отказались от повышения процента за услуги в 2019 году

Главы финансовых учреждений Франции в ходе встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном договорились отказаться от повышения процентов за банковские услуги, которое было запланировано на 2019 год.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца, 11 декабря главы банков договорились об установке потолка в €25 в месяц за разовые банковские услуги для домохозяйств, которые Банк Франции признал проблемными. Макрон в ходе встречи с банкирами попросил их помочь коммерсантам, ремесленникам и небольшим предприятиям, которые серьезно пострадали в условиях заблокированных дорог и беспорядков.

В документе отмечается, что принятые меры должны увеличить на €500–600 млн покупательную способность жителей Франции.

10 декабря Макрон обратился к нации на фоне массовых протестов «желтых жилетов». Осудив методы действия активистов, а также заявив о прибавке МРОТа на €100 с 2019 года и ряде других мер, французский президент объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

Однако обещания политика не убедили более половины французов.