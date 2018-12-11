Прямой эфир
Сюжет:

Главы банков Франции отказались от повышения процента за услуги в 2019 году

0
Фото: REUTERS/Thibault Camus
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главы финансовых учреждений Франции в ходе встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном договорились отказаться от повышения процентов за банковские услуги, которое было запланировано на 2019 год.

Кто возьмет жилетов пачку: протест парижан пошел в Европу
Требования митингующих в преддверии выборов в Европарламент уже подхватили политики-популисты

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Елисейского дворца, 11 декабря главы банков договорились об установке потолка в €25 в месяц за разовые банковские услуги для домохозяйств, которые Банк Франции признал проблемными. Макрон в ходе встречи с банкирами попросил их помочь коммерсантам, ремесленникам и небольшим предприятиям, которые серьезно пострадали в условиях заблокированных дорог и беспорядков.

В документе отмечается, что принятые меры должны увеличить на €500–600 млн покупательную способность жителей Франции.

10 декабря Макрон обратился к нации на фоне массовых протестов «желтых жилетов». Осудив методы действия активистов, а также заявив о прибавке МРОТа на €100 с 2019 года и ряде других мер, французский президент объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения.

Однако обещания политика не убедили более половины французов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ле Пен отреагировала на «чрезвычайное» выступление Макрона
Лидер «Непокорившейся Франции» заявил о продолжении протестов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017