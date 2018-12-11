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Большинство французов удовлетворены обещаниями Макрона

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Большинство французов выступило за прекращение протестов после обращения к нации президента страны Эммануэля Макрона, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом LCI.

10 декабря Эммануэль Макрон обратился к нации на фоне массовых протестов «желтых жилетов». Осудив методы действия активистов, а также заявив о прибавке МРОТ на €100 с 2019 года и ряде других мер, французский президент объявил о введении в стране чрезвычайного экономического положения. По следам выступления Макрона государственный секретарь Оливье Дюссо рассказал, что реализация экономических инициатив президента обойдется в €8—10 млрд.

По данным телеканала, 78% опрошенных одобрили уменьшение налогов, еще 68% — приветствовали увеличение МРОТ. Более половины французов (54%) выступили за прекращение протестов, 45%, напротив, поддержали их продолжение.

При этом 49% респондентов поверили обещаниям Макрона, 50% указали на неубедительность его слов, уточняет ТАСС.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Недовольство граждан было вызвано намерениями властей повысить цены на бензин и дизельное топливо. Участники акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

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