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Глава правящей партии Польши поссорился с экс-президентом

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Суд в Польше пытается помирить главу правящей партии страны Ярослава Качиньского и экс-президента Леха Валенсу. Об этом 22 ноября, сообщает Radio Szczecin.

Оба политика прибыли в суд польского Гданьска в четверг для участия в рассмотрении иска председателя партии «Право и справедливость» (ПС) Качиньского против Валенсы по поводу заявлений бывшего президента о смоленской катастрофе.

Судья предложил сторонам решить конфликт мирным образом. Глава ПС ответил, что готов на это пойти, если Валенса откажется от своих заявлений. Экс-президент, в свою очередь, сообщил, что пойдет на примирение, если Качиньский «признается в своей лжи». Стороны решили взять время для того, чтобы обдумать предложение суда и выработать свои позиции.

Ранее Валенса в Facebook обвинил председателя ПС в том, что по его запросу самолет с полькой делегацией должен был сесть в Смоленске. Это привело к авиакатастрофе 10 апреля 2010 года, в которой в том числе погиб брат Ярослава Качиньского Лех Качиньский — президент Польши. Вдобавок поводом для иска стали сообщения Валенсы о том, что глава правящей партии является «нездоровым и неуравновешенным».

3 сентября представители Следственного комитета и сотрудники компетентных органов Польши приступили к совместному изучению обломков самолета, при крушении которого погиб Лех Качиньский. По версии российского следствия, экипаж принял ошибочное решение в трудных метеоусловиях и не ушел на запасной аэродром.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера согласилась с выводами российского следствия, но позже польские эксперты начали утверждать, что на борту якобы прогремел взрыв. Дополнительный осмотр проводился по просьбе польской стороны.

Самолет Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, все погибли.

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