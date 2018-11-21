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В Польше умерла самая старая в мире монахиня

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Фото: Archidiecezja Krakowska
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Самая старая монахиня в мире Цецилия Рошак скончалась в возрасте 110 лет в польском Кракове, сообщает The Independent в среду, 21 ноября.

Рошак родилась в Польше в 1908 году. Она окончила торгово-промышленное училище в Познани, после чего ушла в доминиканский монастырь в Кракове. Позже Рошак переехала в Вильнюс, чтобы открыть там монастырь вместе с другими монахинями.

Во время Второй мировой войны монахиня прятала евреев от нацистов в оккупированном Вильнюсе. В послевоенные годы она вернулась в Краков, где в течение многих лет была органистом и певчей при монастыре.

Израиль в 2009 году присудил монахине звание «Праведники народов мира» за помощь в спасении евреев в годы нацистской оккупации.

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