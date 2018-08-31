СК по просьбе Польши проведет новый осмотр разбившегося под Смоленском самолета Качиньского

Следователи проведут дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося в 2010 году под Смоленском. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, осмотр проведут с 3 по 7 сентября по запросу и в присутствии польской стороны. В процессе будет использоваться современная криминалистическая техника.

Представитель СКР подчеркнула, что у российских следственных органов не осталось вопросов относительно причин авиакатастрофы, а потому дополнительные действия выполняются исключительно по инициативе польской стороны. Так, представители правоохранительных органов республики уже 11 раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами.

Самолет Ту-154, на борту которого находился Качиньский, а также часть высшего руководства Польши, разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. По версии СКР, к трагедии привела совокупность факторов, в числе которых ошибочные действия экипажа: в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров пилоты продолжили заход на посадку, а также проигнорировали неоднократно сработавшую систему раннего предупреждения приближения земли.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера согласилась с этими выводами, но теперь польские эксперты утверждают, что на борту якобы прогремел взрыв. Эта версия была тщательно проверена российской стороной, но подтверждения не нашла. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.