Генпрокуратура опровергла слова Польши о недопуске к обломкам самолета Качиньского

Генпрокуратура России опровергла заявление Варшавы о недопуске польских коллег к обломкам рухнувшего под Смоленском самолета Ту-154М, где находился президент республики Лех Качиньский. С таким заявлением выступил официальный представитель надзорного органа Александр Куренной.

В частности, он назвал недостоверными сведения о том, что российская сторона якобы не ответила на обращения Польши с просьбой организовать допуск к обломкам воздушного судна и вернуть их Варшаве.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации ответственно заявляет, что ответ на данные запросы был не только подготовлен и отправлен российской стороной, но и получен непосредственно министерством юстиции Польши 23 апреля 2018 года», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Куренной также призвал власти Польши не вводить общественность в заблуждение и выразил готовность предать гласности соответствующие документы.

Самолет Ту-154, на борту которого находился Качиньский, потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Всего воздушное судно перевозило 96 человек, все они погибли. В апреле польская правительственная подкомиссия аннулировала первый официальный отчет о причинах авиакатастрофы Ту-154М, который в июле 2011 года представила Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.