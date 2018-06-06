Польские эксперты заявили о якобы обнаруженных следах взрыва на Ту-154

Польская правительственная подкомиссия, которая проводит повторное расследование причин крушения самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, заявила о том, что якобы обнаружила на останках одной из жертв катастрофы след взрыва и следы взрывчатых веществ на обломках лайнера Леха Качиньского.

Согласно сообщению комиссии многие части самолета, а также по крайней мере тело одной жертвы, которое было осмотрено устройствами, показали наличие взрывчатых веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на польское издание Wiadomosci.

Однако никаких доказательств или свидетельств наличия взрывчатых веществ в почве в районе места крушения самолета у экспертов нет. Подобное заявление они уже делали в январе 2018 года.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера посчитала, что причиной крушения лайнера стало его снижение ниже минимальной высоты при высокой скорости в метеоусловиях, которые не позволяли осуществлять с землей визуальный контакт.

После смены власти в Польше стали склоняться к другой версии. Расследованием занялась другая комиссия, которая высказала предположение о том, что на борту Ту-154 произошел взрыв.

Российское правительство неоднократно отвечало на бездоказательные заявления. Официальный представитель СК России Светлана Петренко в августе 2017 года указала на то, что выводы необоснованы.

«Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — заявила она.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин назвал «несуразицей и блефом» очередные попытки Польши возложить ответственность за крушение самолета польского лидера Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

Самолет Ту-154, на борту которого находился Качиньский, потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Всего воздушное судно перевозило 96 человек, все они погибли. В апреле польская правительственная подкомиссия аннулировала первый официальный отчет о причинах авиакатастрофы Ту-154М, который в июле 2011 года представила Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.