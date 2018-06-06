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Польские эксперты заявили о якобы обнаруженных следах взрыва на Ту-154

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Польская правительственная подкомиссия, которая проводит повторное расследование причин крушения самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года, заявила о том, что якобы обнаружила на останках одной из жертв катастрофы след взрыва и следы взрывчатых веществ на обломках лайнера Леха Качиньского.

Согласно сообщению комиссии многие части самолета, а также по крайней мере тело одной жертвы, которое было осмотрено устройствами, показали наличие взрывчатых веществ, сообщает ТАСС со ссылкой на польское издание Wiadomosci.

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Однако никаких доказательств или свидетельств наличия взрывчатых веществ в почве в районе места крушения самолета у экспертов нет. Подобное заявление они уже делали в январе 2018 года.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера посчитала, что причиной крушения лайнера стало его снижение ниже минимальной высоты при высокой скорости в метеоусловиях, которые не позволяли осуществлять с землей визуальный контакт.

После смены власти в Польше стали склоняться к другой версии. Расследованием занялась другая комиссия, которая высказала предположение о том, что на борту Ту-154 произошел взрыв.

Российское правительство неоднократно отвечало на бездоказательные заявления. Официальный представитель СК России Светлана Петренко в августе 2017 года указала на то, что выводы необоснованы.

«Абсолютно непонятно, на чем основываются эти очередные выводы польских экспертов. При проведении сразу после катастрофы баллистической и взрывотехнической экспертиз никаких признаков воздействия на самолет взрывчатых веществ обнаружено не было», — заявила она.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин назвал «несуразицей и блефом» очередные попытки Польши возложить ответственность за крушение самолета польского лидера Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

Самолет Ту-154, на борту которого находился Качиньский, потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Всего воздушное судно перевозило 96 человек, все они погибли. В апреле польская правительственная подкомиссия аннулировала первый официальный отчет о причинах авиакатастрофы Ту-154М, который в июле 2011 года представила  Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.

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