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Российские и польские следователи приступили к осмотру обломков самолета Качиньского

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Представители Следственного комитета и сотрудники компетентных органов Польши приступили к совместному изучению обломков самолета, при крушении которого в 2010 году погиб польский президент Лех Качиньский. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Следователи-криминалисты применяют современную технику, позволяющую в том числе сделать сферическую панораму объектов. Взаимодействие, как и прежде, идет на высоком профессиональном уровне», — говорится в сообщении.

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Основная работа по уголовному делу уже выполнена, напомнили в ведомстве. Материалы уголовного дела составляют более 700 томов. По делу допрошено более 500 свидетелей, осмотрено более 17 тыс. вещественных доказательств, среди которых различные фрагменты самолета, предметы и документы как на русском, так и на польском языках, проведено 1,5 тыс. судебных экспертиз.

Российское следствие не сомневается в обстоятельствах катастрофы, подчеркнула официальный представитель СК Светлана Петренко. Экипаж принял ошибочное решение в трудных метеоусловиях и не ушел на запасной аэродром.

Версия о взрыве на борту тщательно проверялась, добавила Петренко. Однако многочисленные экспертизы, проведенные как российскими, так и польскими экспертами, показали, что следы взрывчатых веществ на останках погибших и обломках самолета отсутствуют.

«Для специалиста, знающего законы физики и аэродинамики, будет совершенно очевидно, что с учетом имеющихся повреждений самолета никакого взрыва быть не могло», — заявили в СК.

Дополнительный осмотр проводится по просьбе польской стороны.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера согласилась с выводами российского следствия, но позже польские эксперты начали утверждать, что на борту якобы прогремел взрыв.

Самолет Ту-154, на борту которого находился Качиньский, а также часть высшего руководства Польши, разбился при заходе на посадку в аэропорт Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года.

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