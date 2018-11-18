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В Киргизии убит прокурор Баткенской области

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Фото: Global Look Press/imagebroker/ens
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Прокурор Баткенской области Киргизии Анарбай Мамажакыпов найден убитым. Об этом в воскресенье, 18 ноября, сообщил пресс-секретарь МВД республики Бакыт Сейитов.

«Тело прокурора со следами насильственной смерти было обнаружено 17 ноября в Баткенском районе области вблизи Торт-Кульского водохранилища», –– цитирует его ТАСС.

Отмечается, что подозреваемый в совершении преступления уже задержан. В интересах следствия его имя не разглашается.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В настоящее время все обстоятельства данного дела выясняются оперативно-следственной группой», –– добавил Сейитов.

В октябре сообщалось об убийстве в Москве следователя по особо важным делам.

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