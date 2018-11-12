Нетаньяху прервал визит в Париж из-за ситуации в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден прервать визит в Париж, где он участвует в торжествах по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, из-за напряженной ситуации на границе с сектором Газа. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

«В связи с ситуацией на юге премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль», — цитирует ТАСС заявление канцелярии.

В воскресенье вечером в пограничных с сектором Газа районах на юге Израиля сработали сирены, предупреждающие о возможном обстреле. Несколькими часами ранее в СМИ появилась информация о ракетном ударе израильских ВВС по целям в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По некоторым данным, ранены два человека, есть погибшие.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибло около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.