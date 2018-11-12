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Сирены тревоги сработали на границе Израиля с сектором Газа

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Предупреждающие о ракетном обстреле сирены сработали на юге Израиля в граничащих с сектором Газа районах, сообщила пресс-служба армии страны.

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Как уточняет «РИА Новости», сирены прозвучали в региональном совете Эшколь.

Несколькими часами ранее в СМИ появилась информация о ракетном ударе израильских ВВС по целям в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. По некоторым данным, ранены два человека, есть погибшие. 

9 ноября более 30 палестинцев были ранены, один человек погиб в ходе столкновений с израильскими военными в приграничной зоне сектора Газа.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибло около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.

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