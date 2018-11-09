Более 30 палестинцев ранены в стычках с израильскими военными в Газе

Более 30 палестинцев были ранены, один человек погиб в ходе столкновений с израильскими военными в приграничной зоне сектора Газа. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Палестины.

Инцидент произошел в районе города Рафах. В результате стычек погиб 28-летний мужчина. Он скончался от огнестрельного ранения в госпитале вечером 9 ноября. Ранения получили 37 человек. Среди них шесть подростков и девять женщин, пишет ТАСС.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибли около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.

27 октября ВВС Израиля нанесли удары по 80 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.