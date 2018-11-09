Прямой эфир

Более 30 палестинцев ранены в стычках с израильскими военными в Газе

0
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 30 палестинцев были ранены, один человек погиб в ходе столкновений с израильскими военными в приграничной зоне сектора Газа. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения Палестины.

Камень, нож и интифада
Удастся ли ХАМАС разжечь новое палестинское восстание

Инцидент произошел в районе города Рафах. В результате стычек погиб 28-летний мужчина. Он скончался от огнестрельного ранения в госпитале вечером 9 ноября. Ранения получили 37 человек. Среди них шесть подростков и девять женщин, пишет ТАСС.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибли около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.

27 октября ВВС Израиля нанесли удары по 80 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три подростка погибли в результате атаки Израиля на сектор Газа
Израильские военные нанесли удар по трем палестинцам на границе Газы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017