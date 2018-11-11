Израильские ВВС атаковали юг сектора Газа

Вертолеты израильских ВВС в воскресенье вечером нанесли серию ударов по южной части сектора Газа.

Как сообщает Samaa News, как минимум семь ракет были выпущены по целям в районе города Хан-Юнис. По данным издания, в результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Агентство Maan сообщает о двух раненых.

9 ноября более 30 палестинцев были ранены, один человек погиб в ходе столкновений с израильскими военными в приграничной зоне сектора Газа.

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибло около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.