Порошенко рассказал о помощи молитв в вопросе автокефалии УПЦ

Украина вышла на финишную прямую в вопросе создания независимой церкви, заявил президент страны Петр Порошенко на встрече с константинопольскими экзархами — архиепископом Памфилийским Даниилом из США и епископом Эдмонтонским Иларионом из Канады.

По словам политика, в Киеве с нетерпением ждали визита посланников, которые приехали с чрезвычайной миссией — продолжить работу над уже решенным вопросом предоставления автокефалии УПЦ.

«Мы знаем, что украинцы сотни лет молились за то, чтобы иметь Украинскую поместную Православную церковь. Взгляды украинцев были направлены к Матери-Церкви Константинополя. Приятно, что Господь услышал наши молитвы», -— приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он обратил внимание, что за последние три года был пройден большой путь, в рамках которого Украина уже вышла на «финишную прямую».

По словам президента, украинцы ждут создания независимой церкви, которая бы стала символом объединения страны, мира и благости.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).

В апреле президент Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса (в данном случае — указа) о создании единой автокефальной церкви в стране.

В конце июля делегация Константинопольского патриархата прибыла в Киев на празднование 1030-летия крещения Руси. Они огласили послание Вселенского патриарха Варфоломея в котором говорилось, украинской церкви даруют автокефалию.

Эта информация вызывала негативную реакцию в Русской православной церкви. 14 сентября Святейший синод РПЦ решил прекратить участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата.

Действия Константинопольского патриархата также осудил синод Белорусской православной церкви. Там назвали решение направить экзархов на Украину «агрессивным вмешательством одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленным на подрыв основ межправославного мира и единства».

Против поспешной автокефалии УПЦ выступила и Польская православная церковь. По мнению ее представителей, это может «усугубить раскол на Украине».