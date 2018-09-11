Варфоломеевская ночь. Украина на грани религиозной войны

Чем ближе выборы президента Украины, тем выше вероятность ожесточенного религиозного противостояния. Вселенский патриарх Варфоломей прислал в Киев двух своих экзархов (представителей) и анонсировал предоставление автокефалии (независимости). Все это вызвало возмущение в крупнейшей Украинской православной церкви. Портал IZ.ru разбирался в возможных последствиях конфликта.

Вопрос вселенского масштаба

В начале сентября произошло сразу несколько событий, которые приблизили возможный конфликт на Украине. На Архиерейском соборе Константинопольской церкви в Стамбуле было принято решение, что она не обязана согласовывать с другими церквями дарование автокефалии. Варфоломей сообщил, что берет на себя инициативу по преодолению разногласий, «поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине не способна решить проблему».

В качестве первого шага Варфоломей назначил в Киев двух экзархов (старших епископов, специальных посланников Константинополя). Ими стали архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Илларион Эдмонтонский из Канады. В их биографии можно обнаружить немало общего. Оба родились в 1972 году на западе Украины. Оба служили в своих странах украинским православным во Вселенском патриархате.

Варфоломей_3 Вселенский патриарх Варфоломей Фото: Global Look Press/Nir Alon

Даниил Памфилийский (в миру Владимир Зелинский) окончил униатскую семинарию, затем учился в Католическом университете в США. После этого он перешел в Украинскую православную церковь в США, которая входит в состав Вселенского патриархата. Илларион Эдмонтонский учился в Киевской духовной семинарии, потом отправился в Грецию, где принял постриг в монахи. После этого он в нескольких странах представлял Вселенский патриархат. В 2005 году он был переводчиком во время встречи Варфоломея с президентом Украины Виктором Ющенко. Тогда произошел неприятный инцидент. Иллариона задержали турецкие полицейские. Епископа обвинили в том, что он путешествует по поддельным документам и является «чеченским повстанцем». Освобожден после того, как консул Украины подтвердил личность епископа.

Оба представителя давно лоббируют автокефальные устремления Киева. «В 2015 году они представляли Вселенского патриарха во время переговоров по объединению православных церквей на Украине. Также владыки неоднократно были делегированы Вселенским патриархом для представления Константинопольской матери-церкви на торжественных мероприятиях на Украине, в последний раз — в июле этого года во время празднования 1030-летия Крещения Руси-Украины», — отмечает глава отдела внешних связей самопровозглашенного Киевского патриархата Евстратий Зоря.

Раскол на глазах

Назначение экзархов еще больше запутало и без того сложную ситуацию в украинском православии. Сейчас в стране действует несколько крупных объединений. Единственная каноническая организация — Украинская православная церковь. Ей принадлежат 12 тысяч приходов. Количество священнослужителей — более 10 тысяч. УПЦ пребывает в общении с Московским патриархатом, хотя ни административно, ни финансово, ни политически ему не подчинена. Но даже символическая связь с Россией вызывает враждебность политиков.

Главным оппонентом УПЦ является созданный в 1992 году самопровозглашенный Киевский патриархат (КП), который насчитывает 5 тысяч приходов, 3,5 тысячи клириков. КП не признан в православном мире, но в Киеве считают, что именно на его базе должна быть создана поместная церковь.

Варфоломей_2 Епископ Илларион Эдмонтонский из Канады и архиепископ Даниил Памфилийский из США Фото: twitter.com

Однако вопрос о полномочиях экзархов остается пока открытым. Да, в сообщении Константинопольского патриархата сказано, что Даниил и Илларион назначены для подготовки к предоставлению автокефалии (независимости), учреждению собственного патриархата. Но титул экзарха в православии и католицизме присваивается главе отдельного церковного округа. На Украине циркулируют слухи о том, что Варфоломей не собирается способствовать созданию поместной церкви, а хочет учредить филиал Вселенского патриархата.

В Киеве эти предположения отметают. «Звание или титул экзарха в данном случае означает полномочия Вселенского патриарха представлять его личность и церковь при выполнении конкретной задачи — подготовки к предоставления автокефалии. Во избежание недоразумений следует объяснить, что назначение экзархом не означает образования новой церковной юрисдикции в форме экзархата», — убежден Евстратий Зоря.

В свою очередь в УПЦ обратили внимание на то, что образ действий Константинополя противоречит канонам. «Епископы любой поместной церкви могут приезжать на территорию другой церкви, а тем более совершать какие-то действия, только с разрешения предстоятеля местной церкви. Ни приглашения, ни разрешения на вышеуказанные действия Блаженнейший митрополит Онуфрий не давал», — отметил представитель УПЦ протоиерей Николай Данилевич. Спикер Московской патриархии Владимир Легойда назвал произошедшее беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию.

Армия, язык, вера

Эксперты говорят, что развитие ситуации сейчас предугадать трудно. С одной стороны, экзархи могут находиться в неопределенном статусе продолжительное время. В конце концов, накал страстей религиозной теме обеспечен до весны следующего года, когда на Украине состоятся президентские выборы. После этого пиар-страсти улягутся и вопрос может потерять актуальность.

Второй вариант — Киевский патриархат и политическое руководство страны будут пытаться форсировать вопрос создания поместной церкви. Для президента Украины Петра Порошенко эта тема стала одной из самых главных в преддверии президентских выборов. «Армия. Язык. Вера», — гласят его предвыборные плакаты, которые развешаны по всей стране.

Варфоломей_1 Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет и президент Украины Петр Порошенко на праздничных мероприятиях в Киеве, приуроченных к 1030-летию Крещения Руси Фото: Global Look Press

Рейтинг действующего главы государства приближается к нулю. В таких условиях необходимо отвлечь граждан от социально-экономических проблем. Прошлые президентские выборы 2014 года Порошенко выиграл на фоне вооруженного противостояния в Донбассе. Велик соблазн и сейчас прибегнуть к излюбленной технологии — обличить внутреннего врага, которым может стать, например, Украинская православная церковь, и развязать конфликт. Его последние заявления свидетельствуют о готовности к такому сценарию. «Автокефалия — это вопрос нашей независимости и нашей национальной безопасности. Поэтому и оказывают такое яростное сопротивление Москва и ее пятая колонна в Украине», — сказал он в конце июля.

Развитие событий в этом случае предугадать несложно. Попытка создания единой национальной церкви приведет к силовому захвату церквей и монастырей, столкновениям верующих. Глава Киевского патриархата Филарет анонсировал отторжение от УПЦ Киево-Печерской и Почаевской лавр. Очевидно, что столкновения начнутся на уровне каждого региона. О гражданском мире придется забыть.