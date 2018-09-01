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УПЦ опровергла слухи о получении статуса автокефалии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Украинская православная церковь (УПЦ) обвинила украинские СМИ в тиражировании ложной информации о решении Константинопольского патриархата предоставить ей автокефалию.

«В своей речи митрополит Эммануил никоим образом не сообщал о том, будто Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию церкви в Украине», — говорится в сообщении, опубликованном 1 сентября на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

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В УПЦ заявили, что СМИ, распространившие ложную информацию, создают угрозу межправославному диалогу по вопросу преодоления церковного раскола в Украине. 

«Информационные ресурсы, которые растиражировали данный фейк, должны немедленно его опровергнуть и принести извинения перед читателями», — подчеркнули представители Украинской церкви.

Автокефальная церковь — это самостоятельная поместная церковь в православии, административно полностью независимая от других православных поместных церквей, но единая с ними в литургическом общении.

На Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат.

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28 июля делегация Константинопольского патриархата, прибывшая в Киев на празднование 1030-летия крещения Руси, огласила послание Вселенского патриарха Варфоломея. В нем говорится о том, что «конечная цель» Константинополя — восстановить единство православных верующих Украины и «даровать украинской церкви автокефалию».

Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев считает, что в послании нет никакой конкретики и не содержится каких-либо вариантов восстановления единства православия на Украине, зато много громких деклараций.

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