РПЦ разорвет отношения с Константинополем в случае автокефалии УПЦ

Русская православная церковь (РПЦ) разорвет отношения с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после решения патриарха Константинопольского Варфоломея назначить на Украину своих представителей.

Священный синод РПЦ ранее выразил решительный протест и «глубокое возмущение» в связи с этими назначениями. Также Константинополь обвинили в искажении истории.

«Когда таким наглым и циничным образом вмешиваются в дела поместной православной церкви, это не только заводит ситуацию в тупик, но и грозит расколом всего мирового православия», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что каноническая церковь эту автокефалию не примет.

«Мы в Русской церкви эту автокефалию не признаем. Нам не останется ничего, кроме как разорвать общение с Константинополем», — сказал он.

Иларион также добавил, что Константинополь поступил «подло и вероломно», назначив двух своих экзархов на Украину.

7 сентября стало известно о решении патриарха Варфоломея назначить на Украину своих представителей — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада).

После этого глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что новые назначения не останутся без ответа, поскольку являются вторжением на каноническую территорию РПЦ.

В июле Константинопольский патриархат на встрече с украинским президентом Петром Порошенко огласил послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором говорилось о восстановлении единства православных верующих Украины и даровании украинской церкви автокефалии. Впоследствии УПЦ опровергла эту информацию, обвинив украинские СМИ в тиражировании ложных сведений.

В апреле Порошенко заявлял о проведении патриархатом Константинополя процедур в целях создания в стране единой поместной церкви. Главы поместных православных церквей не поддержали создание автокефальной церкви в республике.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).