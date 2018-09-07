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РПЦ решила взять паузу для прояснения ситуации вокруг заявлений патриарха Варфоломея

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Фото: ТАСС/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
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Высказывания Константинопольского патриарха Варфоломея на Синаксисе в Стамбуле вызывают недоумение и серьезное непонимание, заявил пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла священник Александр Волков.

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Так он прокомментировал слова Варфоломея о том, что Константинополь обладает приоритетными правами на разрешение проблем в православном мире, а «вмешательство» России церковные дела Украины является «неканоничным».

«Политическое напряжение, которое существует сейчас в мире вокруг нашей страны, как мы с сожалением констатируем, затрагивает иногда и церковь», — приводит слова Волкова «Интерфакс». Он отметил, что всем необходимо набраться терпения для прояснения событий последних дней.

«Сейчас, я думаю, нам надо взять некоторую паузу и получить какие-то дополнительные разъяснения [от константинопольской иерархии]», — добавил Волков.

1 сентября глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион, комментируя итоги встречи патриархов в Стамбуле, призвал с осторожностью относиться к информации, которую об этом распространяет пресса Украины.

28 июля делегация Константинопольского патриархата, прибывшая в Киев на празднование 1030-летия крещения Руси, огласила послание Вселенского патриарха Варфоломея. В нем говорится о том, что «конечная цель» Константинополя — восстановить единство православных верующих Украины и «даровать украинской церкви автокефалию».

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат.

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