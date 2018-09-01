В РПЦ прокомментировали итоги встречи патриархов в Стамбуле

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион прокомментировал итоги встречи патриархов в Стамбуле и призвал с осторожностью относиться к информации, которую об этом распространяет пресса Украины.

По его словам, некоторые украинские СМИ уже начали публиковать информацию о встрече, но, скорее всего, это домыслы. Митрополит заявил, что в РПЦ комментировать содержание переговоров будут только при поддержке официальных лиц Константинопольской патриархии — патриарха Варфоломея и митрополита Эммануила, пишет «Интерфакс».

Также митрополит Иларион прокомментировал появившееся в греческих СМИ высказывание митрополита Эммануила о нежелании «врачевать существующий раскол путем создания другого раскола» и назвал такую позицию отношений Константинопольской церкви и Русской православной церкви трезвой.

Отвечая на вопрос журналиста о том, были ли приняты какие-либо решения на встрече патриархов, митрополит напомнил, что это невозможно, так как все решения принимаются исключительно на Синодах соответствующих церквей. Пока же он отметил плодотворный обмен мнениями.

Ранее, 31 августа, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил итоги встречи. Он отметил, что сотрудничество православных церквей всего мира должно быть более динамичным соответственно современной обстановке.