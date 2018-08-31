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Патриарх Кирилл призвал православные церкви к тесному сотрудничеству

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудничество православных церквей всего мира должно быть более динамичным соответственно современной обстановке. Такое заявление сделал патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по итогам переговоров с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

«Мир очень быстро меняется, устройство Православной церкви такое, что ни одна церковь не может принимать решений, которые противоречили бы позиции другой церкви», — цитирует патриарха Кирилла ТАСС. При этом проблемы, которые являются для церквей вызовами, появляются постоянно, отметил предстоятель Русской православной церкви. Поэтому православные «просто запрограммированы» на сотрудничество, считает он.

Итоги переговоров патриарх Кирилл озвучивать отказался. По его словам, это была неофициальная братская встреча и она прошла в очень хорошей атмосфере, но он не хотел бы посвящать никого в детали без согласования с патриархом Варфоломеем.

В июле патриарх Кирилл заявил, что обеспокоен разрушением церковного единства на Украине. При этом он выразил уверенность, что Украинская православная церковь сохранит верность канонам.

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