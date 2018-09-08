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РПЦ выразила протест из-за назначений Варфоломеем своих экзархов на Украину

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) возразил против решения патриарха Константинопольского Варфоломея назначить на Украину своих представителей — архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада), сообщает 8 сентября официальном сайте Московского патриархата.

Накануне Генеральный секретариат священного синода Константинопольского Патриархата сообщил о назначении двух иерархов этой церкви экзархами Константинопольского Патриархата в Киеве.

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Данное решение было принято без согласования с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. По мнению священного синода РПЦ, это «является грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви».

В Русской православной церкви обратили внимание на то, что рассмотрение Константинопольским патриархатом вопроса о предоставлении автокефалии православным верующим Украины принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви (УПЦ), выступающему за сохранение ее существующего статуса.

В РПЦ отметили, что «данные действия заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями, создают реальную угрозу единству всего мирового православия», и анонсировали введение ответных мер.

7 сентября глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также заявлял, что новые назначения не останутся без ответа, поскольку являются вторжением на каноническую территорию РПЦ. 

В июле Константинопольский патриархат на встрече с украинским президентом Петром Порошенко огласил послание Вселенского патриарха Варфоломея, в котором говорилось о восстановлении единства православных верующих Украины и даровании украинской церкви автокефалии. Впоследствии УПЦ опровергла эту информацию, обвинив украинские СМИ в тиражировании ложных сведений.

В апреле Порошенко заявлял о проведении патриархатом Константинополя процедур в целях создания в стране единой поместной церкви. Главы поместных православных церквей не поддержали создание автокефальной церкви в республике.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).

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