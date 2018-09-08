В РПЦ назвали грубым нарушением назначение Варфоломеем епископов на Украине

Решение патриарха Константинопольского Варфоломея назначить в Киев двух своих представителей без согласования с Московским патриархатом — вторжение на его каноническую территорию, которое не останется без ответа Об этом заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в пятницу, 7 сентября.

Поводом для беспокойства Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) стало известие о том, что Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

«(Это — Ред.) есть не что иное, как беспрецедентно грубое вторжение на каноническую территорию Московского патриархата. Такие действия не могут остаться без ответа», — цитирует Легойду «РИА Новости».

Кроме УПЦ на Украине действуют непризнанные Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной церкви. Главы поместных православных церквей не поддержали его обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса (в данном случае — указа) о создании единой автокефальной церкви в республике.

1 сентября УПЦ обвинила украинские СМИ в тиражировании ложной информации о решении Константинопольского патриархата предоставить ей автокефалию.