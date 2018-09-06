Прямой эфир

Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным иерархом в истории РПЦ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о том, что Русская православная церковь (РПЦ) находится в равноправных отношениях с властью и свободна от политического влияния. Об этом предстоятель сообщил в среду, 5 сентября.

Во время встречи с архиепископом Турку и Финляндии Тарио Луома он подчеркнул, что «Русская церковь совершенно свободна от всякого политического влияния в стране, она находится в равноправном диалоге с властью, и это впервые за всю историю».

«Патриарх Кирилл сегодня свободен так, как никто никогда в Русской церкви не был свободен», — передает слова предстоятеля «РИА Новости».

«И поэтому мы никогда не согласовываем с властью никаких своих действий — касается ли это внутренней жизни или внешней деятельности. Мы сами — соборно, на заседаниях синода — определяем свою линию. Очень часто в доброжелательном диалоге с президентом я ему рассказываю о том, что церковь делает», — добавил патриарх Кирилл.

Он отметил, что такие отношения с властью являются наиболее эффективными и правильными.

31 августа патриарх Кирилл заявил, что сотрудничество православных церквей всего мира должно быть более динамичным соответственно современной обстановке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РПЦ обеспокоены появлением Шнурова и Басты на шоу «Голос»
Митрополит Иларион рассказал об итогах встречи патриарха Кирилла и патриарха Варфоломея

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017