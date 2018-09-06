Патриарх Кирилл назвал себя самым свободным иерархом в истории РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о том, что Русская православная церковь (РПЦ) находится в равноправных отношениях с властью и свободна от политического влияния. Об этом предстоятель сообщил в среду, 5 сентября.

Во время встречи с архиепископом Турку и Финляндии Тарио Луома он подчеркнул, что «Русская церковь совершенно свободна от всякого политического влияния в стране, она находится в равноправном диалоге с властью, и это впервые за всю историю».



«Патриарх Кирилл сегодня свободен так, как никто никогда в Русской церкви не был свободен», — передает слова предстоятеля «РИА Новости».

«И поэтому мы никогда не согласовываем с властью никаких своих действий — касается ли это внутренней жизни или внешней деятельности. Мы сами — соборно, на заседаниях синода — определяем свою линию. Очень часто в доброжелательном диалоге с президентом я ему рассказываю о том, что церковь делает», — добавил патриарх Кирилл.



Он отметил, что такие отношения с властью являются наиболее эффективными и правильными.

31 августа патриарх Кирилл заявил, что сотрудничество православных церквей всего мира должно быть более динамичным соответственно современной обстановке.