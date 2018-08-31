Митрополит Иларион рассказал об итогах встречи патриарха Кирилла и патриарха Варфоломея

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, которая прошла в пятницу, 31 августа, в Стамбуле, носила братский и искренний характер и может привести к каким-либо решениям синодов этих поместных церквей. Об этом заявил руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Были ли приняты какие-то решения на этой встрече? Я хотел бы сказать вот о чем: два патриарха не могут встретиться и просто принять какие-то решения за свои церкви, потому что каждая православная церковь управляется собором. Во главе церкви стоит Архиерейский собор, а в период между архиерейскими соборами Церковью управляет Священный синод. И каждый патриарх, естественно, представляя свою церковь, говорит от ее лица. Но решения принимаются не в каком-то кулуарном формате, а на синодах соответствующих церквей», — сказал он журналистам.

По словам митрополита Волоколамского Илариона, беседа может в дальнейшем привести к каким-то решениям синодов Константинопольской и Русской православной церкви. Однако он отметил, что пока об этих решениях «говорить рано».

«От начала до конца беседа носила очень искренний и очень братский характер. Мы уехали из Константинополя с очень светлыми чувствами и с очень хорошим настроением», — сказал он.

Ранее 31 августа Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил итоги встречи. Он отметил, что сотрудничество православных церквей всего мира должно быть более динамичным соответственно современной обстановке.