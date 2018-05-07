Поместные церкви выступили против планов Киева об автокефалии УПЦ

Главы поместных православных церквей не поддержали обращение президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса (в данном случае — указа) о создании «единой автокефальной церкви» в республике. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Он отметил, что предстоятели и архиереи поместных церквей с тревогой следят за событиями в религиозной жизни Украины. 22 апреля Константинопольский патриархат рассмотрел запрос Киева об автокефалии и решил созвать внеочередной синод всех православных церквей. При этом, если Московский патриархат будет против, решения о предоставлении томоса Украинской церкви принято не будет.

«Исходя из того постоянного общения, которое мы имеем с поместными церквами, а также из первой их реакции, которая нам уже известна, идея предоставления «томоса об автокефалии» раскольникам в обход канонической Украинской православной церкви не вызывает никакого одобрения», — заявил митрополит. Его слова приводятся на сайте УПЦ МП.

По его мнению, такие инициативы могут привести к большим проблемам в мировом православии, поскольку представители Украинской православной церкви ощущают «неформальное давление определенных политических сил» на церковь. Митрополит Антоний обратил внимание на то, что инициативы об автокефалии продвигаются Киевом на международной арене, и выразил веру, что Константинопольский патриархат поддержит каноническую церковь.

Сейчас на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ МП) в составе Московского патриархата, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).