Польская православная церковь выступила против поспешной автокефалии УПЦ

Польская православная церковь призывает не принимать поспешных решений по автокефалии Украинской православной церкви. С таким обращением 14 сентября выступил секретарь канцелярии церкви в Польше Ежи Дорошкевич.

«Автокефалия может быть дарована матерью-церковью только после консультации со всеми поместными церквями», — говорится в письме священника.

Поспешные действия, по его мнению, могут «усугубить раскол на Украине».

«На Украине существует несколько раскольнических церквей православной церкви, которые должны совершить покаяние и вернуться к канонам православной церкви», — приводит слова Дорошкевича агентство «РИА Новости».

Только после этого, утверждает священник, должно начаться обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат.

В сентябре Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископов из США и Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

В Московском патриархате назвали это решение вторжением в Русскую православную церковь, которое не останется без ответа.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил о проведении патриархатом Константинополя процедур для создания в стране единой поместной церкви.