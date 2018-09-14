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Польская православная церковь выступила против поспешной автокефалии УПЦ

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Фото: РИА Новости/Григорий Костин
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Польская православная церковь призывает не принимать поспешных решений по автокефалии Украинской православной церкви. С таким обращением 14 сентября выступил секретарь канцелярии церкви в Польше Ежи Дорошкевич.

«Автокефалия может быть дарована матерью-церковью только после консультации со всеми поместными церквями», — говорится в письме священника.

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Поспешные действия, по его мнению, могут «усугубить раскол на Украине».

«На Украине существует несколько раскольнических церквей православной церкви, которые должны совершить покаяние и вернуться к канонам православной церкви», — приводит слова Дорошкевича агентство «РИА Новости»

Только после этого, утверждает священник, должно начаться обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь и Киевский патриархат.

В сентябре Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископов из США и Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

В Московском патриархате назвали это решение вторжением в Русскую православную церковь, которое не останется без ответа.

В апреле президент Украины Петр Порошенко заявил о проведении патриархатом Константинополя процедур для создания в стране единой поместной церкви.

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