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В Москве назвали ситуацию вокруг УПЦ грубым вмешательством в дела церкви

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Фото: РИА Новости/Павел Паламарчук
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На Украине происходит грубое вмешательство государства в дела церкви. Так официальный представитель МИДа России Мария Захарова на брифинге 13 сентября прокомментировала решение Константинопольского патриархата назначить двух экзархов в Киев.

«К сожалению, мы видим государственное манипулирование на тему религии и религиозных убеждений, веры и права людей на свободу выбора религии на Украине», — приводит слова дипломата агентство «Интерфакс».

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Она подчеркнула, что со стороны президента Украины Петра Порошенко имело место «грубое прямолинейное вмешательство в дела церкви».

В сентябре Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

Тогда же глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что это решение является вторжением на каноническую территорию Московского патриархата, которое не останется без ответа.

В апреле Порошенко заявлял о проведении патриархатом Константинополя процедур в целях создания в стране единой поместной церкви.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).

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