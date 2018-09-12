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В Константинополе приступили к созданию независимой церкви на Украине

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Фото: Всеправославный собор
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Представитель Константинопольского патриархата митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) подтвердил, что начат процесс по предоставлению автокефалии Украинской православной церкви. Об этом сообщает итальянское католическое агентство SIR .

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Адамакис пояснил, что Вселенский патриархат вынес такое решение, учитывая просьбы самих украинцев, и осознает всю свою ответственность как материнской церкви. По его словам, автокефалия позволит преодолеть разделения православных на Украине.

Говоря о недавнем назначении посланников Константинопольского патриархата на Украине, митрополит Эммануил заверил, что они должны одновременно «служить единству церкви» и «наводить мосты и продвигать диалог» к автокефалии. 

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП), сообщает ТАСС.

В апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса (в данном случае — указа) о создании единой автокефальной церкви в стране.

В конце июля делегация Константинопольского патриархата прибыла в Киев на празднование 1030-летия крещения Руси. Они огласили послание Вселенского патриарха Варфоломея в котором говорилось, что «конечная цель» Константинополя — «даровать украинской церкви автокефалию».

Эта информация вызывала негативную реакцию в Русской православной церкви (РПЦ). Она пригрозила, что разорвет отношения с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии УПЦ. 

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