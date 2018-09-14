В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг УПЦ

В Кремле следят за внеочередным заседанием Священного синода РПЦ в Москве, где обсуждаются разногласия, возникшие с Константинопольским патриархатом о возможной автокефалии Украинской церкви. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 14 сентября.

«Безусловно, в Кремле следят за этим событием. Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении Церкви на Украине, конечно, вызывает обеспокоенность», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что «это вопросы межцерковного диалога», в которые государство не может вмешиваться.

Песков заявил, что самым предпочтительным сценарием для Москвы является сохранение единства православного мира.

В сентябре Константинопольский патриархат назначил в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады своими экзархами «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

Тогда же глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что это решение является вторжением на каноническую территорию Московского патриархата, которое не останется без ответа.

В апреле Порошенко заявлял о проведении патриархатом Константинополя процедур в целях создания в стране единой поместной церкви.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).