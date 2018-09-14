Экзархи Константинопольского патриарха прибыли в Киев

Посланники Константинопольского патриархата — экзархи — прибыли в Киев и начали работу по подготовке к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 сентября на заседании Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в Москве.

«Сейчас мы имеем достоверную информацию о том, что эти представители прибыли на Украину и приступили к работе», — приводит ТАСС заявление главы РПЦ.

7 сентября Константинопольский патриарх Варфоломей назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. В синодальном отделе Русской церкви по взаимоотношениям церкви с обществом расценили эти действия как вторжение на каноническую территорию Московского патриархата.

Кроме того, глава Украинской православной церкви митрополит Онуфрий счел действия Константинополя неканоничными и антицерковными и подчеркнул, что они могут привести к рассоединению людей.