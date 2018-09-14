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Глава УПЦ оценил отправку Константинополем своих представителей в Киев

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Фото: ТАСС/пресс-служба патриарха Московского и всея Руси
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Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет права посылать на Украину своих экзархов, заявил глава Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий.

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Так предстоятель прокомментировал назначение Константинопольским патриархатом двух своих экзархов в Киеве в рамках «подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине».

«Это антиканонично, то есть неканоническое действие Константинопольской церкви. Она не имеет права присылать в нашу независимую церковь своих легатов, своих экзархов», — сообщил митрополит Онуфрий в интервью телеканалу «Интер».

Он подчеркнул, что вмешательство — это грех и антицерковное действие, которое приводит к рассоединению людей. «Они хотят командовать и учить нас жить? <...> Церковь не может жить по стандартам мирской жизни», — заявил митрополит.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал эти действия вторжением на каноническую территорию Московского патриархата.

Действия Константинопольского патриархата также осудил синод Белорусской православной церкви. Там назвали решение направить экзархов на Украину «агрессивным вмешательством одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленным на подрыв основ межправославного мира и единства», сообщает «Интерфакс».

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