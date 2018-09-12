Пескова разочаровала сотовая связь во Владивостоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остался недоволен работой сотовой связи во Владивостоке. Во время конференц-колла связь с ним несколько раз прервалась и представитель Кремля дважды принес извинения журналистам.

«Вот так у нас на Дальнем Востоке работает сотовая связь. Есть чем Роскомнадзору позаниматься», — сказал он в среду, 12 сентября.

Песков сопровождает во Владивостоке лидера государства Владимира Путина, принявшего участие в IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее в среду он заявил, что инициатива президента России предложить Японии мирный договор родилась прямо во время выступления на ВЭФ.