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Пескова разочаровала сотовая связь во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остался недоволен работой сотовой связи во Владивостоке. Во время конференц-колла связь с ним несколько раз прервалась и представитель Кремля дважды принес извинения журналистам.

«Вот так у нас на Дальнем Востоке работает сотовая связь. Есть чем Роскомнадзору позаниматься», — сказал он в среду, 12 сентября.

Песков сопровождает во Владивостоке лидера государства Владимира Путина, принявшего участие в IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее в среду он заявил, что инициатива президента России предложить Японии мирный договор родилась прямо во время выступления на ВЭФ.

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