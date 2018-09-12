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В Кремле оценили вероятность обмена осужденного украинца Сущенко

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил вероятность обмена осужденного в России за шпионаж гражданина Украины Романа Сущенко. Он напомнил, что существует специальная группа по решению гуманитарных вопросов.

«Медведчук (Виктор — глава движения «Украинский выбор — право народа». — Ред.) достаточно активно продолжает заниматься этим. Вы знаете, что у него были успешные попытки. Мы рассчитываем, что эта деятельность будет продолжена», — заявил пресс-секретарь президента России.

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он как сотрудник главного управления разведки минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии. 4 июня решением суда мужчина был приговорен к 12 годам колонии за шпионаж.

В среду, 12 сентября, Верховный суд признал приговор законным. Адвокат украинца Марк Фейгин уже заявил, что Сущенко готов написать прошение о помиловании. При этом юрист отметил, что осужденный «вины как не признавал, так и не признает».

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