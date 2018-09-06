Прямой эфир

Суд Херсона продлил арест Вышинскому до 4 ноября

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому продлили арест до 4 ноября. Соответствующее решение в четверг, 6 сентября, принял Херсонский городской суд.

Свободу слову
Европарламентарии обратятся к украинским властям из-за задержания российского журналиста

Защита просила отпустить Вышинского под личное поручительство его адвоката Андрея Доманского, однако суд отклонил прошение, передает «РИА Новости».

Сам Вышинский назвал выдвинутые против него обвинения необоснованными. Он указал, что представители Службы безопасности Украины «показывают лишь хвост сайта», хотя на портале были представлены и противоположные точки зрения.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. В тот же день прошли обыски в офисе «РИА Новости Украина» и некоторых сотрудников агентства.

По факту задержания Вышинского Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине. Вышинский на заседании суда 1 июня заявил, что отказывается от украинского гражданства. Также он попросил защиты у президента России Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вышинский сообщил о нарушениях при рассмотрении судом заявления защиты
Лукашевич потребовал у ОБСЕ отреагировать на последние события с Вышинским

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017