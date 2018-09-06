Суд Херсона продлил арест Вышинскому до 4 ноября

Руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому продлили арест до 4 ноября. Соответствующее решение в четверг, 6 сентября, принял Херсонский городской суд.

Защита просила отпустить Вышинского под личное поручительство его адвоката Андрея Доманского, однако суд отклонил прошение, передает «РИА Новости».

Сам Вышинский назвал выдвинутые против него обвинения необоснованными. Он указал, что представители Службы безопасности Украины «показывают лишь хвост сайта», хотя на портале были представлены и противоположные точки зрения.

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в государственной измене. В тот же день прошли обыски в офисе «РИА Новости Украина» и некоторых сотрудников агентства.

По факту задержания Вышинского Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном привлечении журналиста к ответственности на Украине. Вышинский на заседании суда 1 июня заявил, что отказывается от украинского гражданства. Также он попросил защиты у президента России Владимира Путина.