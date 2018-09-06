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Вышинский сообщил о нарушениях при рассмотрении судом заявления защиты

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил, что суд Херсона допустил нарушения при рассмотрении заявления защиты об отводе судьи, который возглавлял заседание о продлении меры пресечения журналисту.

Обсуждение данного вопроса состоялось в четверг, 6 сентября, однако прошение не было удовлетворено. По словам адвоката Андрея Доманского, сам он узнал о слушании лишь после его начала.

«Вчерашнее заседание по рассмотрению ходатайства моего адвоката (заявления об отводе судьи – ред.) проходило с грубейшими нарушениями процессуального кодекса, когда секретарь просто сфальсифицировал данные о вызове моих адвокатов на заседание», — цитирует Вышинского «РИА Новости».

5 сентября журналиста госпитализировали из зала суда для прохождения срочного медицинского осмотра, на котором настаивала защита. После обследования заседание продолжилось. При этом суд обязал следствие до 7 сентября провести полное медосвидетельствование обвиняемого.

Главного редактора портала «РИА Новости Украина» задержали 15 мая в Киеве, через два дня его арестовали по обвинению в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Министерстве иностранных дел России обвинения в адрес Вышинского назвало «нелепыми», а уголовное дело сфабрикованным.

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