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Вышинский отправлен на медобследование из зала суда в Херсоне

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского о назначении ему медицинского обследования. Прошение было связано с ухудшением здоровья журналиста.

«Херсонский горсуд удовлетворил наше ходатайство о назначении Кириллу Вышинскому медобследования в связи с резким ухудшением здоровья», — приводит слова адвоката Андрея Доманского агентство ТАСС.

Вышинского отправили на обследование из зала суда 5 сентября, где должно было состояться заседание об избрании для него меры пресечения.

Журналист был задержан 15 мая в Киеве, спустя два дня его арестовали по обвинению в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Во внешнеполитическом ведомстве России обвинения в адрес Вышинского назвали «нелепыми», а уголовное дело сфабрикованным, и потребовали его освобождения.

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