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Лукашевич потребовал у ОБСЕ отреагировать на последние события с Вышинским

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Фото: РИА Новости
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Отреагировать на события, которые происходят с главным редактором «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским, потребовал от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич. Об этом он заявил в среду, 5 сентября.

«Украинское «правосудие» довело журналиста «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до предынфарктного состояния. Требуем его немедленного освобождения», — цитирует его ТАСС.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая по подозрению в госизмене. В тот же день в офисе портала прошли обыски. 17 мая Херсонский суд поместил Вышинского под стражу без возможности внесения залога. Кроме того, суд арестовал у него квартиру общей площадью 71,6 кв. м, гараж площадью 67,9 кв. м и два автомобиля. В МИД РФ действия Киева назвали произволом и потребовали прекратить преследование журналистов на Украине.

5 сентября Вышинский сообщил, что неделю назад он перенес инфаркт и нуждается в госпитализации.

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