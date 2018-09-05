Украинская прокуратура рассказала о состоянии здоровья Вышинского

Состояние здоровья главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского находится в норме, сообщила в среду, 5 сентября, так называемая украинская прокуратура Крыма.

В ведомстве уточнили, что такие результаты показало медицинское обследование журналиста.

«Врачи измерили давление, сделали кардиограмму», — рассказала ТАСС пресс-секретарь ведомства Татьяна Тихончик.

Вышинского отправили на обследование из зала суда ранее в среду, где должно было состояться заседание об избрании для него меры пресечения. После вердикта медиков заседание продолжилось.

Вышинский сообщил, что неделю назад он перенес инфаркт и нуждается в госпитализации.

Журналиста задержали 15 мая в Киеве, через два дня его арестовали по обвинению в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Во внешнеполитическом ведомстве России обвинения в адрес Вышинского назвали «нелепыми», а уголовное дело сфабрикованным.