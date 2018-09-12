Фейгин заявил о готовности Сущенко написать прошение о помиловании

Гражданин Украины Роман Сущенко, осужденный в России на 12 лет за шпионаж, готов писать прошение о помиловании. Об этом заявил его защитник Марк Фейгин.

«Роман, кстати, готов написать эту несчастную бумагу с просьбой о помиловании. Я не вижу в этом никакой проблемы, Роман со мной согласен», — цитирует «РИА Новости» комментарий юриста украинскому телеканалу «Прямой». По словам Фейгина, «неважно, что ты напишешь, главное — оказаться в Киеве».

Защитник подчеркнул, что Сущенко «вины как не признавал, так и не признает», но обращение за помилованием и не означает признания вины.

Ранее 12 сентября пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что приговор Сущенко — «незаконное политическое решение», Украина выражает протест России и «будет бороться дальше».

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он как сотрудник главного управления разведки минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. 4 июня решением суда Сущенко был приговорен к 12 годам колонии за шпионаж.

В среду, 12 сентября, Верховный суд признал приговор законным.