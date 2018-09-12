Украина выразила протест России за приговор Сущенко

МИД Украины выразил протест России в связи с приговором украинскому гражданину Роману Сущенко, которого осудили на 12 лет колонии за шпионаж. Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Неказонное и политическое решение. Выражаем протест России. Боремся дальше», — написала она в своем Twitter.

По ее словам, Киев не строил иллюзий относительно приговора Сущенко.

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он как сотрудник главного управления разведки минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. 4 июня решением суда Сущенко был приговорен к 12 годам колонии за шпионаж.

В среду, 12 сентября, Верховный суд признал приговор законным.